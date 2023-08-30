В Украине запретили деятельность пророссийской организации "Северская Русь"

Суд запретил деятельность Черниговской областной общественной организации "Северская Русь". Она занималась пророссийской пропагандой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черниговской области.

Что известно об организации

Установлено, что эту организацию использовала РФ, как инструмент так называемой "мягкой силы" для влияния на общественное мнение с целью дестабилизации ситуации в государстве.

В ряды этой организации в основном входили сторонники славянской идеи, среди которых священники УПЦ (МП) и ветераны Вооруженных сил СССР.

"Ее возглавлял гражданин Украины, подполковник в отставке, который активно отстаивал мнение о притеснениях русскоязычных граждан в Черниговской области" , - говорится в сообщении.

Чем занималась "Северская Русь"

В частности, руководитель этого объединения готовил заказные статьи, содержащие антиукраинскую пропаганду, направленную на дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве, для дальнейшего распространения в сети интернет.

Кроме того, руководством ОО "Северская Русь" пропагандировались идеи славянского единства, необходимости объединения Украины, России и Беларуси в единое государство.

Указанная организация сотрудничала с другими объединениями антиукраинского направления, в частности Всеукраинским союзом общественных организаций "Объединение организаций соотечественников "Российское содружество". Союз отличился антиукраинскими заявлениями и акциями, например в Крыму - "В каждом окне - российский флаг!".

Организацию ликвидировали

Рассмотрев собранные СБУ неопровержимые доказательства деструктивной деятельности объединения, суд принял решение о ликвидации областной общественной организации "Содружество "Северская Русь".

Задержание предателей и коллаборантов в Украине

Недавно правоохранители задержали в Виннице боевика "ДНР", который пытался скрыться на территории непризнанного Приднестровья.

До этого Служба безопасности Украины задержала агента РФ, которая в течение месяца приводила российские "Грады" и "Шахеды" в Херсон.