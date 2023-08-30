США ввели санкции против более 120 российских бизнес-джетов

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских компаний, которые занимаются бизнес-перевозками. Под ограничения попал 121 самолет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявило Министерство торговли США, сообщает Moscow Times.

Какие самолеты попали под санкции

Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";

Два Gulfstream - G550 и G650 "Северо-Запада";

Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компании RusJet.

В каких странах замечали эти самолеты

Издание со ссылкой на сервис Flightradar сообщает, что из девяти попавших под санкции бизнес-джетов только два самолета "Меридиана" продолжают выполнять рейсы по России, а также в Турцию и Азербайджан.

Еще один Gulfstream не летал с сентября прошлого года, а другой - с июня 2023-го. Самолеты других операторов недавно прекратили полеты.

Сколько всего российских самолетов находится под санкциями США

Также Минторг США добавил в перечень новые самолеты российских магистральных авиакомпаний. Речь идет о еще 117 самолетах, их эксплуатируют следующие авиакомпании:

"Аэрофлот";

"Победа";

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

"Уральские авиалинии";

Utair;

"Ямал";

Smartavia.

Всего в санкционном списке Минторга США теперь значатся 297 самолетов российских компаний, включая два бизнес-джета олигарха Романа Абрамовича.

Также уточняется, что в случае выявления полетов за границу на подсанкционных воздушных судах американское законодательство наделяет правоохранительные органы США правом в судебном порядке конфисковать самолеты.

Санкции США против России

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничения против России. Под санкции оказались 11 физических лиц и детский лагерь "Артек".

В это время США ввели санкции против четырех работников российской ФСБ за нарушение прав людей.

В начале августа Вашингтон ввел санкции против Российской Академии наук и ее структур. В списке оказался и Казанский научный центр РАН.