Кулеба провел встречу с Макроном во Франции: что обсудили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну 30 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра.

Он отметил, что пообщался с Макроном после его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и наш экспорт зерна в страны Африки и других регионов" , - написал Кулеба.

Министр также поблагодарил Макрона за подтверждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Франции.

Визит Кулебы во Францию

Отметим, что Кулеба стал первым министром иностранных дел Украины, которого пригласили на встречу французских послов.

Кроме того, во время визита во Францию Кулеба поднимал тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС и предстоящем вступлении нашего государства в НАТО.