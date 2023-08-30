The Guardian показало момент ночной ракетной атаки на Киев и его последствия
На видео попал момент попадания обломков российской ракеты ночью 30 августа в столичный магазин Ашан в Дарницком районе столицы, сообщает Украинская правда.
Об этом передает The Guardian.
В Шевченковском районе Киева обломки сбитой ракеты упали на территорию одного из предприятий и в нежилые застройки, в Дарницком – на крышу магазина.
Мэр Киеве Виталий Кличко в среду 29 августа сообщал, что в результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 3 – получили ранения и госпитализированы. В КГВА уточнили, что погибли два охранника предприятия – мужчины 26 и 36 лет.
Предыстория:
- В ночь на 30 августа украинские защитники уничтожили 43 воздушные цели из 44, выпущенных россиянами: 28 крылатых ракет и 15 ударных беспилотников.