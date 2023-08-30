ВАКС национализировал завод российского сентатора в Конотопе

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по материалам СБУ удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашнику, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп" на территории Сумской области.

"Это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, которое производит гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

До полномасштабного вторжения продукцию украинского завода поставляли для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие конотопского завода были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей", - говорится в сообщении.

Также как сенатор Совета Федерации РФ от Костромской области Калашник голосовал за ратификацию "договоров" о признании так называемых "Л/ДНР".

А после начала полномасштабного вторжения рф поддержал "присоединение" временно оккупированных регионов Украины в состав РФ.

Напомним:

Министерство юстиции подало иск в ВАКС о взыскании в доход государства имущества российского сенатора Сергея Калашника.

Сергей Калашник - сенатор РФ, член Совета Федерации, который ратифицировал решение правительства РФ "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой".

"Депутат российского законодательного органа, который оказывает политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам России аннексировать суверенную украинскую территорию путем проведения фиктивных референдумов", - заявили в НАПК.

Находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Канады и других стран.