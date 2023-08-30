Глава МВД отреагировал на стрельбу с полицейскими в Днепре
Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке трагедии в Днепре, где нарушитель погиб от рук полицейского, сообщает Украинская правда.
Слова Клименко цитирует пресс-служба МВД.
"Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься.
Смерть - это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.
Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно - не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей.
Эта ситуация - серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов.
Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена".
Предыстория:
- 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения им ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, водитель и пассажирка отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали женщину, которая пыталась пересесть на водительское сиденье, из авто.
- Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.
- Назначено служебное расследование. На данный момент патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
- В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.