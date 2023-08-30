Министр обороны Эстонии призвал ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС необходимо увеличить расходы на оборону и поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в испанском Толедо.

"Медленные темпы европейских оборонных расходов и инвестиций препятствуют как поддержке Украины, так и развитию национальных оборонных возможностей. На кону не только жизнь украинцев, но и обороноспособность самой Европы", – подчеркнул эстонский министр.

Он отметил, что из Европейского фонда мира Украине оказали поддержку на сумму 4,6 миллиарда евро, что составляет всего 0,03% европейского ВВП.

"Это доказывает, что мы имеем коллективную способность продолжать поддерживать Украину до победного конца и обеспечивать безопасность наших граждан", – добавил Певкур.

Он также напомнил о договоренности поставить Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года.

"Осталось полгода, но уже сейчас понятно, что всем странам-членам ЕС придется приложить больше усилий, чтобы достичь этой цели. В дополнение к поставке имеющихся боеприпасов и нового производства, мы должны срочно рассмотреть альтернативы для достижения цели, включая обновление устаревших снарядов и закупку у третьих стран", – сказал Певкур.

В июле Ханно Певкур выразил надежду, что Украина победит в войне с Россией еще в этом году.

Ранее сообщалось, что Белый дом работает с Конгрессом над выделением дополнительных средств Украине.