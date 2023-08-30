Россия придумала свою "альтернативу" зерновому соглашению: что известно

Россия придумала свою "альтернативу" зерновому соглашению, которое сама же заблокировала. Москва хочет привлечь Турцию и Катар, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Министерства иностранных дел России.

Там заявляют, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции, который завтра должен прибыть в Москву, обсудят экспорт российского зерна.

У Лаврова заявляют, что придумали свою "альтернативу" зерновому соглашению. Москва хочет за деньги Катара доставить в Турцию миллион тонн своего зерна для переработки. После этого его хотят продать "нуждающимся странам".

"Рассматриваем этот проект как хорошую рабочую альтернативу черноморской сделке" , - утверждают в российском МИД.

Следует отметить, что глава МИД Турции Хакан Фидан завтра прибудет в Москву. На прошлой неделе турецкий министр посетил Украину с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Россия сорвала зерновую сделку

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из зернового соглашения из-за якобы невыполнения ее условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Как известно, из порта Одессы вышли уже два судна после прекращения зернового соглашения.