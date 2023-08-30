Украинский банк попал в список лучших финтех компаний мира
Украинский "банк без отделений" - monobank, попал в топ-200 лучших финтех компаний мира, сообщает Экономическая правда.
Список обнародовала американская медиагруппа CNBC, которая составляла его в сотрудничестве с независимой исследовательской фирмой Statista.
Целью этого исследования CNBC назвала создание прозрачного обзора ведущих финтех-компаний мира.
В рамках этого сотрудничества Statista проанализировала более 1 500 фирм в девяти различных сегментах рынка, оценивая каждую из них по набору ключевых показателей эффективности, включая доход, количество пользователей и общее привлеченное финансирование.
Категории включают в себя:
- Необанкинг
- Цифровые платежи
- Цифровые активы
- Цифровое финансовое планирование
- Управление цифровым богатством
- Альтернативное финансирование
- Альтернативное кредитование
- Решения для цифрового банкинга
- Цифровые бизнес-решения
В список попали компании с наивысшим баллом в своем сегменте рынка.
monobank был отмечен в категории "необанкинг", куда вошли еще 19 компаний.
При этом, в топ-200 monobank оказался единственной финтех компанией из Украины.
Чтобы определить 200 крупнейших финтех-компаний, Statista провела количественный анализ мирового рынка по указанным девяти категориям.
Чтобы помочь в исследовании, CNBC в марте объявил публичный конкурс номинаций, предоставив соответствующим финтех-компаниям возможность поделиться дополнительной информацией о своей бизнес-модели, доходах, объемах транзакций и других ключевых данных.