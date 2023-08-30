Генштаб: Оккупанты пытались наступать на Востоке и Запорожье

За сутки российские оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия на восточных и Запорожском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 30 августа.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131". В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

В течение суток враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Потихоново Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Ворожба, Константиновка и Владимировка Сумской области и Гранов, Плетеневка, Балка, Отрадное, Лиман Второй Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Масютовка, Синьковка, Кучеровка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Липовка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ступочки, Торецк, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по н.п. Александрополь, Степное, Тоненькое, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись н.п. Желанне Первое, Острое, Антоновка, Елизаветовка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное, Ровнополь, Зеленое поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Луговское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Осокоровка, Качкаровка, Казацкое, Ольговка, Херсон, Софиевка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.