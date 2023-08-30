Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе": когда он начнет работать

Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Он начнет действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Протокол о "транспортном безвизе" даст возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений. Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

Отмечается, что упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз" - сейчас 35 государств" , - сказал заместитель министра Сергей Деркач.

Как воспользоваться "безвизом"

Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года.

Чтобы воспользоваться "безвизом", перевозчик должен иметь сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика.

"В то же время, для транспортных средств низшего класса экологичности также остается возможность выполнять перевозки. Во время заседания украинско-норвежской Смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год" , - пояснили в Министерстве.

Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 - из/в третьи страны.

С кем еще у Украины оформлен "транспортный безвиз"

В марте 2023 года Украина и Европейский союз на год продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом. Она отменяет разрешения украинских перевозчиков.

Также в августе прошлого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.

Недавно украинское правительство приняло постановление о запуске обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, принятое в октябре 2022 года.