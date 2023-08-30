Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину

Правительство Грузии в среду подтвердило, что не дало президенту Саломе Зурабишвили разрешение поехать в Украину 22-24 августа, сообщает Европейская правда.

Это следует из сообщения администрации грузинского правительства.

Согласно грузинскому законодательству, президент может осуществлять зарубежные визиты только после согласования правительства.

В среду администрация Зурабишвили анонсировала ее тур по европейским государствам в поддержку предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. Планировалось, что она 31 августа прибудет в Германию и встретится с ее президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Но правительство Грузии на это заявило, что не согласовывало визит в Германию, а также Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Болгарию и Чехию, которые должны были проходить в течение сентября-ноября. В перечне упоминался и несогласованный визит Зурабишвили в Украину на 22-24 августа.

Вероятно, ее визит был связан с саммитом Крымской платформы (там Зурабишвили выступила по видеосвязи) и торжествами ко Дню независимости Украины.

Ранее в среду исполнительный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил журналистам, что Зурабишвили нарушает конституцию, игнорируя правительство и действуя самостоятельно, а критику президента в сторону грузинского правительства назвал "антиевропейской".

Напомним, что в июне прошлого года президент Грузии также заявляла, что правительство не дало ей разрешение осуществить визит в Украину.

Это произошло на фоне осложнения отношений Тбилиси и Киева, отзыва украинского посла из Грузии и выезда грузинского посла из Киева на фоне ситуации с грузинским экс-президентом Михеилом Саакашвили.