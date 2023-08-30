Украина получила от Германии новый пакет военной помощи

Германия сегодня, 30 августа, отчиталась о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 10 танков Leopard 1A5, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 боевых танков Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 беспилотных комплексов для разведки Vector;

четыре транспортера танков HX81;

более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным правительства, поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности

Напомним, 24 августа Украина получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot, системы обнаружения дронов.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.