Боррель: ЕС до конца года должен создать Фонд помощи Украине на 20 млрд евро

Фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, который нужен для обеспечения военных нужд ВСУ, должен быть создан до конца года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Сначала о военной технике. Я предложил создать Фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной помощи" , - говорится в сообщении.

Что известно об этом Фонде

Этот Фонд, который будет встроен в Европейский фонд мира, должен стать ключевым элементом долгосрочного вклада ЕС в безопасность Украины. Об этом европейские лидеры договорились в июне.

"Я предлагаю создать Фонд с бюджетом около 5 миллиардов евро ежегодно. Это следует рассматривать как потолок, а не целевой показатель расходов. Если бы мы могли тратить меньше, было бы гораздо лучше, но это должен быть наш потолок для программы в среднесрочной перспективе наших усилий по поддержке Украины" , - сказал Боррель.

Когда его могут создать

По его словам, министры обороны стран Европы сегодня обсудили эту тему, завтра ее планируют обсудить министры иностранных дел стран ЕС.

Боррель выразил надежду, что до конца года этот Фонд удастся создать.

Военная помощь Украине от ЕС

Сегодня сообщалось, что Европейский союз хочет обучить 40 тысяч украинских солдат до конца года.

Также в июле стало известно, что учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.