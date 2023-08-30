На Бахмутском направлении погибли шесть пилотов при выполнении боевого задания

29 августа на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Произошло это при выполнении боевого задания, сообщает Суспільне.

Об этом сообщил спикер бригады Евгений Ракита.

Павшие имели офицерские звания. Один из них – родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины, добавил спикер.

Когда простятся с пилотами

С ними должны попрощаться в Полтаве. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в области, откуда они родом.

Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, говорит Евгений Ракита.