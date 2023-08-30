Зеленский намекнул нардепам о скорейшем выполнении рекомендаций ЕС

Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии для вступления в ЕС. Для этого в Верховной раде должно быть не менее 226 голосов во время голосования за соответствующие законопроекты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время вечернего обращения.

Глава государства подчеркнул, что провел большое совещание с представителями парламента, правительства и международниками по вступлению Украины в Европейский союз. Важное внимание было уделено готовности Украины начать переговоры о членстве.

"Выполнение рекомендаций. Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе - это обязанность" , - подчеркнул Зеленский.

Следует отметить, что для принятия законодательных решений парламенту Украины необходимо набрать минимум 226 голосов.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Для членства Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии, в частности, речь идет о реформировании системы правоохранительных органов и правосудия, а также борьбе с коррупцией.

В июне в ЕС заявили, что Украина выполнила два из семи условий для вступления в Евросоюз.

При этом украинские власти подчеркивают, что хотели бы начать переговоры о членстве уже до конца этого года.