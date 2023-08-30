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Столтенберг заявил, что больше не хочет продливать свой мандат

Столтенберг заявил, что больше не хочет продливать свой мандат
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не будет соглашаться на продление своего мандата, сообщает Европейская правда.

Такое он сказал в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур.

Комментируя деятельность по расширению Североатлантического Альянса за последний год, в частности будущее вступление Швеции, Столтенберг подтвердил, что это "мое последнее продолжение (мандата. – Ред.)".

"Быть на посту генерального секретаря НАТО – привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе продолжается полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", – подчеркнул он.
"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было чрезвычайно важно", – добавил Столтенберг.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг был избран генеральным секретарем Североатлантического Альянса в октябре 2014 года. Он должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.

В феврале этого года Столтенберг заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

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