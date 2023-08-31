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ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага, сообщает Украинская правда.

"Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам", – говорится в сообщении.

ССО сообщили, что бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель.

Сам БПЛА удачно вернулся обратно, добавили в сообщении.

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