ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на Бахмутском направлении
На Бахмутском направлении воины ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт врага, сообщает Украинская правда.
"Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам", – говорится в сообщении.
ССО сообщили, что бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель.
Сам БПЛА удачно вернулся обратно, добавили в сообщении.