Генштаб: На фронте более 40 боевых столкновений в сутки

За прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений ВСУ с оккупантами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 31 августа.

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты, как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополье Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.