Столтенберг об украинском контрнаступлении: ВСУ превзошли ожидания

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценивает украинское контрнаступление и считает, что украинцы превосходят ожидания, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью CNN, отвергнув критику относительно медленного продвижения ВСУ.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян и способны прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям, и поэтому сейчас еще важнее поддерживать их (ВСУ, - ред.)" , – сказал Столтенберг .

По его словам, "это упорная борьба, тяжелая борьба, и это нелегкий путь к победе для украинцев, но они добиваются успехов, которые набирают обороты".

Отвечая на вопрос о разногласиях в оценке тактики контрнаступления среди западных военных, Столтенберг отметил, что "между союзниками с НАТО ведется постоянный диалог и, конечно, также диалог с Украиной".

"Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания, и мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов" , – отметил он.

По мнению генсека Альянса, украинцам нужно помогать советами и поддержкой, "но, в конце концов, именно украинцы должны принимать решения".

Он отметил, что передовые системы ПВО, предоставленные Украине союзниками из НАТО, "доказали свою исключительную эффективность".