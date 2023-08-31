Резникова в ближайшее время таки отправят в отставку – источники

Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время. Об этом рассказали источники в Кабмине и Верховной Раде, сообщает Украинская правда.

Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат.

Кто займет место Резникова, доподлинно неизвестно. По данным источников издания, на этой неделе Зеленский встречался с главой ФГИУ Рустемом Умеровым по результатам работы фонда. Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

10 августа издание сообщало, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.

19 августа министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.

Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.

28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.