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ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 31 артсистему

ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 31 артсистему
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 31 артиллерийскую систему, 22 разведывательных беспилотника и одну реактивную систему залпового огня.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 263020 (+610) человек,
  • танков – 4436 (+13),
  • боевых бронированных машин – 8604 (+8),
  • артиллерийских систем – 5507 (+31),
  • РСЗО – 734 (+1),
  • средств ПВО – 500 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
  • крылатых ракет – 1445 (+26),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23),
  • специальной техники – 830 (+5).

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