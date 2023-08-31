ВСУ за сутки уничтожили более 600 окупантов и 31 артсистему
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 610 российских оккупантов, а также уничтожили 13 танков, 31 артиллерийскую систему, 22 разведывательных беспилотника и одну реактивную систему залпового огня.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 263020 (+610) человек,
- танков – 4436 (+13),
- боевых бронированных машин – 8604 (+8),
- артиллерийских систем – 5507 (+31),
- РСЗО – 734 (+1),
- средств ПВО – 500 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
- крылатых ракет – 1445 (+26),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23),
- специальной техники – 830 (+5).