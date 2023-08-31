ВСУ успешно наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются под Бахмутом – Генштаб

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на востоке и юге. Украинские защитники имели успех на Мелитопольском направлении, закрепляются к югу от Бахмута. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Лига.net.

Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на Мелитопольском направлении.

Там закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям оккупантов и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении защитники продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.