Разведка Британии: РФ придется усиливать ПВО после атак на аэродромы

Разведка Британии считает, что Россия вынуждена будет усиливать противовоздушную оборону на своих аэродромах, чтобы обезопаситься от атак беспилотников вроде состоявшихся в последние дни, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном смотре Министерства обороны Великобритании от 31 августа.

Разведка отметила, что в ночь с 29 на 30 августа на территории России произошло до пяти отдельных атак дронами-камикадзе, что явилось самой большой атакой на территории РФ за время полномасштабной войны.

"О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. Удар по Пскову вероятно повредил несколько военно-транспортных самолетов. Всего за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно совершенными с помощью беспилотников "в один конец" , – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что многие дрони достигли своих целей, что может означать, что российская противовоздушная оборона испытывает трудности с обнаружением и уничтожением таких воздушных целей.

"Россия, вероятно, перепланирует организацию ПВО в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше реагировать на эти атаки" , - отмечают в обзоре.

После предварительных случаев, когда атаки на российские военные аэропорты повреждали самолеты, РФ начала рассредоточивать самолеты по разным местам. Однако последние удары в Сольцах и Пскове свидетельствуют, что беспилотники имеют значительную дальность и дальше охраняться посредством рассредоточения будет непросто.