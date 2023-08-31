monobank попал в топ-200 финтех-компаний мира
Украинский monobank попал в список топ-200 мировых стартапов по версии издания CNBC, сообщает Новое время.
Банк попал в список в категории необанки. Это единственный финтех-стартап из Украины, который есть в рейтинге.
Кроме украинского стартапа в рейтинг такие лидеры направления как Ant Group, Tencent, PayPal, Stripe, Klarna и Revolut (со-основатель стартапа украинец Влад Яценко), а также ряд других перспективных стартапов.
Проекты в списке разделили по таким категориям:
- Необанкинг;
- Цифровые платежи;
- Цифровые активы;
- Цифровое финансовое планирование;
- Цифровое управление капиталом;
- Альтернативное финансирование;
- Альтернативное кредитование;
- Цифровые банковские решения;
- Цифровые бизнес-решения.
Всего для составления списка оценили более 1 500 финтех-компаний по общим KPI (вроде дохода) и более специфическим, которые характерны для отдельных сегментов.
Потенциальным участникам списка дали возможность поделиться информацией о своей бизнес-модели, доходе, объемах транзакций и других ключевых данных.