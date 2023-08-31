Зеленский подписал закон о реформе Оператора ГТС – это требование МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины. Эти меры предусмотрены Меморандумом и Международным валютным фондом, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Документ предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы:

передачу части ООО "Оператор ГТС Украины" в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО "МГУ" к ООО "Оператор ГТС Украины",

назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО "Оператор ГТС Украины", который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО "Оператор ГТС Украины".

Кроме того, закон устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.

Меморандум с МВФ

В Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства: