Главы МИД Китая и Британии говорили о войне в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли провел двусторонние встречи с вице-президентом КНР Хань Чжэном и своим китайским коллегой Ван И во время визита в Пекин, сообщает Европейская правда.

Об этом информирует британское внешнеполитическое ведомство.

Клеверли четко изложил позицию Великобритании по ключевым геополитическим вопросам, включая войну в Украине, ситуацию в Северной Корее и нераспространение ядерного оружия.

Глава МИД Британии также выразил позицию Лондона относительно злонамеренной киберактивности Китая. Во время детального обсуждения ситуации в Гонконге он подчеркнул вред, нанесенный навязанным Пекином законом о национальной безопасности правам и свободам, а следовательно, и международной репутации Китая, и упомянул дело осужденного гонконгского бизнесмена Джимми Лая.

Клеверли подчеркнул важность для международного сообщества мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвал к немедленной отмене санкций против коллег по парламенту. Кроме того, министр иностранных дел четко дал понять, что Великобритания глубоко обеспокоена массовым заключением представителей уйгурского народа в Синьцзяне.