Всемирный банк выделил более $200 млн на срочные ремонты жилья

Всемирный банк выделил Украине $232 млн помощи на срочный ремонт поврежденного в результате российского вторжения жилья. Это первый транш в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)", сообщает Лига.Финансы.

Компенсацию получат более чем 100 000 семей.

"Проект HOPE поможет тысячам украинских семей получить средства, чтобы начать ремонт своих домов до наступления зимы. Проект также поддержит правительство Украины в создании основ для устойчивого, инклюзивного и зеленого восстановления – это колоссальная задача, которая потребует времени и значительной международной поддержки" , – сказала вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

По подсчетам Всемирного банка, жилищный сектор Украины в результате войны понес прямой ущерб более чем на $50 млрд. Проект HOPE призван помочь отремонтировать примерно две трети поврежденных жилых домов, которые считаются пригодными для ремонта.

Деньги предусмотрены для компенсации за ремонт (замена разбитых из-за обстрелов окон или ремонт крыши) владельцам поврежденного жилья. Речь идет об около 98 000 отдельных домов и 8000 квартир в 160 многоквартирных жилых домах в пяти регионах.

Финансирование проекта состоит из займа Международного банка реконструкции и развития в размере $70 млн, обеспеченного гарантией правительства Японии, и гранта в $162,5 млн от донорского Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.

Впоследствии ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов.

Проект HOPE будет внедряться Министерством восстановления и является четвертым рамочным проектом Всемирного банка, утвержденным для Украины в этом году.