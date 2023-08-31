РФ украла почти 6 млн тонн зерна из Украины - разведка США

В 2022 году Россия украла около 6 млн тонн украинской пшеницы, свидетельствуют данные доклада Конгресса США. Информация разведки США основана на анализе спутниковых снимков и данных из открытых источников, сообщает Лига.Бизнес.

Суда, которые использовались Россией для транспортировки украинского зерна, имели маршрут, пролегающий вдоль побережья Турции. Они доставляли свой груз в разные порты, в частности Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

В то же время докладчики не смогли подтвердить, были ли заказчики этих грузов осведомлены о происхождении зерна.

Также в докладе говорится, что широкомасштабная военная агрессия РФ против Украины повлекла за собой глубокие перебои в мировых поставках продовольствия, повысила цены и увеличила риск отсутствия продовольственной безопасности в бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В Конгрессе США обратили внимание, что прямые и косвенные последствия этой войны были "основными движущими силами одного из самых разрушительных периодов за последние десятилетия для глобальной продовольственной безопасности". Дело в том, что ранее до полномасштабного вторжения Украина и РФ были одними из крупнейших в мире экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

При этом в докладе говорится, что проблемы продовольственной безопасности с начала 2023 года уменьшились, однако, на мировые цены на продовольствие, скорее всего, будут влиять на ситуацию с Черноморской зерновой инициативой, из которой РФ вышла в июле.

В публикации также отмечается, что засуха в прошлом году в Канаде, Ближнем Востоке, Южной Америке и США также усилила вызванную войной нагрузку на глобальные запасы продовольствия.

Представители разведки ранее обвиняли РФ в использовании поставок продовольствия в качестве оружия путем блокирования украинского экспорта, разрушения инфраструктуры и оккупации сельскохозяйственных земель в Украине.