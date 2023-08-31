В Минобороны рассказали о новых иностранных артсистемах и минометах на вооружении в ВСУ

В Минобороны Украины заявили о взятии на вооружение Вооруженных сил Украины очередных образцов иностранного вооружения, сообщает Радио Свобода.

На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства:

152 мм самоходная пушка-гаубица VZ.77 DANA;

155 мм самоходная пушка Zuzana-2;

155 мм самоподвижная гаубица TRF1;

105 мм гаубица M101;

120 мм миномет M/41D;

82 мм миномет EM-82;

82 мм миномет Warrior 82.

По данным Минобороны, всего с 24 февраля принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Также допущено к эксплуатации 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

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