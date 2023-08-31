В Минобороны рассказали о новых иностранных артсистемах и минометах на вооружении в ВСУ
В Минобороны Украины заявили о взятии на вооружение Вооруженных сил Украины очередных образцов иностранного вооружения, сообщает Радио Свобода.
На этот раз речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства:
- 152 мм самоходная пушка-гаубица VZ.77 DANA;
- 155 мм самоходная пушка Zuzana-2;
- 155 мм самоподвижная гаубица TRF1;
- 105 мм гаубица M101;
- 120 мм миномет M/41D;
- 82 мм миномет EM-82;
- 82 мм миномет Warrior 82.
По данным Минобороны, всего с 24 февраля принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники. Также допущено к эксплуатации 82 образца беспилотных авиационных комплексов.
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