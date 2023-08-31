В Воздушных силах рассказали как пилоты готовятся к учениям на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовительных работах к обучению украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает Новое время.

В эфире национального телемарафона он отметил, что у каждого есть программа подготовки.

"Есть индивидуальный подход к каждому пилоту. Есть инструкторы, принимающие определенную группу, и проходят сначала тестирование. Сначала нужно определить уровень — от английского до уровня адаптации пилота к новому типу самолета. Поэтому подготовительные мероприятия, возможно, состояли из таких обычных процессов. Конечно, сейчас в Данию отправили группу одних из лучших пилотов, которые должны быть первыми людьми, которые овладеют F-16" , — рассказал Игнат.

Он добавил, что ожидается, когда отправится вторая и третья группы пилотов и на все тренировочные площадки, которые предоставят партнеры.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, первая группа пилотов до отправки на обучение проходила специальные курсы английского языка, в том числе с терминологией.

Игнат также подчеркнул, что в Украине также остаются пилоты, продолжающие защищать украинское небо на имеющейся технике.