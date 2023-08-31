Сунак назначил нового министра обороны Великобритании

Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании после отставки Бена Уоллеса. Об этом сообщило ведомство премьер-министра Британии Риши Сунака, сообщает Европейская правда.

Это уже пятая должность Шеппса в правительстве через год. Ранее он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, короткое время работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, министром внутренних дел и министром по бизнесу до того, как стал министром энергетической безопасности при Риши Сунаке.

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Чиновник покидает пост министра энергетической безопасности, а это значит, что британский премьер должен будет объявить о замене на этом посту.

В апреле 2022 года Шеппс принял у себя дома семью украинских беженцев и их собаку, сбежавших от войны.

Ранее его предшественник Бен Уоллес объявил, что уходит со своей должности. Перед этим Уоллес подтвердил, что планирует уходить с должности во время последующих перестановок в правительстве и не будет участвовать в следующих выборах.