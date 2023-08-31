Минэнерго: В Украине отремонтировали более 60% энергоблоков ТЭС
В Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
"После завершения капитального ремонта подключен к сети энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт. В целом уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тысячи МВт. Это более 60% от общего количества", — отметили в ведомстве.