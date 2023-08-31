В ПЦУ напомнили о переходе на новый календарь с 1 сентября

С завтрашнего дня, 1 сентября, с началом церковного новолетия, Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Таким образом, реализуется соответствующее решение Поместного собора, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что даты неподвижных праздников, постов, общниц, дней памяти святых сместятся на 13 дней назад (будут отмечаться на 13 дней раньше).

8 (а не 21) сентября будет отмечаться праздник Рождества Пресвятой Богородицы;

14 (а не 27) сентября – Воздвижение Креста Господня;

1 (а не 14) октября – Покров Пресвятой Богородицы;

С 15 ноября по 24 декабря продлится Рождественский пост, а Рождество – 25 декабря;

Петров пост-2024 не будет всеобщим, потому что Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день святых апостолов Петра и Павла – 29 июня.

Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая;

Пасха в 2024 году – 5 мая.

"Поместный собор сохранил за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый (юлианский) календарь. Календарная реформа будет проходить без принуждения, спокойно и рассудительно, давая всем возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно", - напомнили в ВЦУ.

О том, что с 1 сентября 2023 г. Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) также перейдет на новый календарь для неподвижных праздников, заявлял ранее и глава этой церкви блаженнейший Святослав (Шевчук).

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