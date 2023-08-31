Может возглавить Минобороны: что известно о Рустеме Умерове

В случае отставки Алексея Резникова с должности министра обороны на его место может быть назначен Рустем Умеров. В настоящее время он является главой Фонда государственного имущества, а до этого был народным депутатом, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Биография Рустема Умерова

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). Этнический крымский татарин и мусульманин. Отец - Энвер Умеров, инженер-технолог. Мать - Мерьем Умерова, инженер-химик.

Рустем Умеров женат и воспитывает троих детей.

Образование

Известно, что Умеров выпускник Крымской школы-интерната для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым. Стипендиат по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США".

Он получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.

Карьера

Умеров начал свою карьеру в телекоммуникационной компании lifecell, занимая разные руководящие должности с 2004 по 2010 годы. Параллельно стал заниматься инвестиционной деятельностью.

В частности, он основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation, которая:

управляет инвестициями в области связи, информационных технологий и инфраструктуры,

является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders в Стэнфордском университете, призванной обучать украинских политиков, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов и общественных лидеров.

В 2007 году был соучредителем международной организации "Bizin Qirim" и ОО "Землячество крымских татар". Также с 2011 по 2013 год был соучредителем "Фонда Развития Крыма". В эти же годы занимал должность в компании iCapital, а через некоторое время работал в компании ICG Investments.

В 2012 году Умеров стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. В этом же году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10-м округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

В 2016 году оказал помощь в создании "Фонда Культурного Наследия".

Политическая деятельность

В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции "Голос".

Во время работы в Верховной Раде возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения использования международной материально-технической помощи.

Также Умеров был соглавой депутатского объединения "Крымская платформа", участник украинской переговорной группы с РФ.

В августе 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. С декабря 2020 Умеров является соглавой депутатского объединения "Крымская платформа".

Он возглавляет Фонд Государственного имущества. В этой должности Умеров с 7 сентября 2022 года.

Умеров может возглавить Минобороны?

На фоне слухов о возможном увольнении Алексея Резникова с должности главы Минобороны в СМИ активно обсуждают его преемника.

В частности, в медиа и некоторые парламентарии называют Рустема Умерова потенциальным кандидатом на должность нового министра обороны.

Впрочем, что по данным издания, таких кандидатов несколько.

Следует добавить, что на следующей неделе уже состоится пленарное заседание Рады и не исключено, что могут быть кадровые перестановки.