В Украине пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В рамках этой инициативы ВПП оказывает денежную помощь пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень) и получающих пенсионные выплаты менее 3000 гривен и не получавших других денежных пособий (помощи на проживание для ВПЛ или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, которые отвечают условиям, будут получать ежемесячную доплату в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты - 100 грн. Денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

На сегодняшний день программа нацелена примерно на 260 тысяч пенсионеров, и каждый пенсионер будет получать платежи не менее четырех месяцев подряд. Общая сумма, которую ВПП предоставляет пенсионерам в этом месяце - примерно 115 млн гривен.

Программа финансируется Европейским Союзом с дополнительными взносами Норвегии, Швеции и частных доноров.