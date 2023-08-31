В ВСУ подтвердили авиакатастрофу с двумя украинскими вертолетами Ми-8

В Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения.﻿ Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, трагедия произошла в Краматорском районе, но в результате чего неизвестно. Впрочем, есть информация, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку. Это проводится для того, чтобы уберечься от вероятного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35" , - рассказал Евлаш.

При этом он подчеркнул - данные о количестве погибших еще требуют уточнения.

"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро" , - сказал Евлаш.

Он добавил, что в настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно стало причиной авиакатастрофы.

"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы будет известно впоследствии" , - добавляет Евлаш.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что два украинских военных вертолета упали на Донбассе, а их экипажи погибли.

Речь шла о вертолетах Ми-8, которые упали 29 августа в Краматорском районе Донецкой области. Сообщалось, что летательные аппараты были полностью уничтожены, а на месте обнаружили тела шести погибших военнослужащих.

В СМИ писали, что трагедия произошла во время выполнения боевого задания, а имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности.