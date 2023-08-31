МИД Литвы: Что не так с позицией Запада о поддержке Украины "сколько нужно"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Запад должен открыто поставить себе целью победу Украины в войне, а не говорить о "поддержке так долго, как потребуется", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Толедо.

"Мы должны отказаться от фразы о поддержке Украины так долго, как потребуется, поскольку, по моему мнению, она больше не работает. Мы должны быть более открытыми в том, какова наша цель в Украине, и мы должны быть очень конкретными в том, что мы должны быть с Украиной до ее победы" , – сказал Ландсбергис.

"Потому что если мы не сможем этого сказать, это означает, что мы рассматриваем варианты, но единственный другой вариант – это победа Путина. И я не думаю, что кто-то на нашей встрече желает увидеть победу Путина, поскольку это будет означать катастрофу для Европы" , – добавил он.

По его словам, это будет означать также, что Черное море превратится в контролируемое Россией море, и проблемы, вызванные отказом России продолжить Черноморскую зерновую инициативу, станут новой реальностью.

"Поэтому мы должны быть конкретными, мы должны планировать украинскую победу и предоставить все, что нужно Украине, чтобы достичь победы" , – заявил Ландсбергис, отметив, что украинцы на фронте борются не только за собственную свободу, но и за безопасность Европы.

Он подчеркнул, что Западу стоит прекратить жаловаться на недостаточные успехи во время украинского наступления, а взамен предоставить Украине все, что нужно.