"Цель поражена за 700 километров" – Зеленский о новом украинском оружии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинского дальнобойного оружия. По его словам, ракета поразила цель за 700 километров.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
О собственном производстве оружия докладывали на селекторном совещании.
Также обсудили ситуацию в поле боя. Главнокомандующий Залужный доложил об оборонных и наступательных действиях Сил обороны.
"Наше движение вперед не останавливается", – отметил Зеленский.
Минобороны доложило о поступлении оружия и боеприпасов, в частности большой партии бронированных автомобилей для медицинской эвакуации
"Это то, что сейчас очень нужно", - написал президент.
Также президент добавил, что Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора", впрочем без уточнения деталей.
Также правительство и другие ведомства работают над подготовкой энергетической системы, Пунктов несокрушимости и бомбоубежищ к зиме.