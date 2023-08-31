"Цель поражена за 700 километров" – Зеленский о новом украинском оружии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинского дальнобойного оружия. По его словам, ракета поразила цель за 700 километров.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

О собственном производстве оружия докладывали на селекторном совещании.

Также обсудили ситуацию в поле боя. Главнокомандующий Залужный доложил об оборонных и наступательных действиях Сил обороны. "Наше движение вперед не останавливается" , – отметил Зеленский.

Минобороны доложило о поступлении оружия и боеприпасов, в частности большой партии бронированных автомобилей для медицинской эвакуации "Это то, что сейчас очень нужно" , - написал президент.

Также президент добавил, что Мининфраструктура готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора", впрочем без уточнения деталей.

Также правительство и другие ведомства работают над подготовкой энергетической системы, Пунктов несокрушимости и бомбоубежищ к зиме.