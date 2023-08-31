Данилов опроверг информацию о якобы 70 000 погибших украинских военных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о якобы 70 000 погибших украинских воинов. Об этом он заявил в интервью изданию Welt, сообщает Лига.net.

По его словам, заявление о потерях в 70 000 человек абсолютно не соответствует действительности.

Он отметил, что у Украины не такая большая армия, чтобы говорить о таких цифрах.

"Видимо, те, кто привел такие цифры, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране. Почему авторитетные журналисты распространяют такую обманчивую информацию о наших потерях, мне непонятно" , — сказал Данилов.

Украинское руководство с начала полномасштабного вторжения "мониторит все процессы на территории", подчеркнул секретарь СНБО.