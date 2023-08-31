Кулеба рассказал, какие еще самолеты хочет получить Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что и после долгожданного согласия союзников передать Украине истребители F-16 Киев остается заинтересованным в других моделях, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью французскому Le Monde.

Кулеба отметил, что Украина "не собирается ограничивать амбиции получением F-16".

"Мы работаем с другими странами, которые производят самолеты последнего поколения" , – отметил министр иностранных дел.

Он также акцентировал на стратегических преимуществах для Франции с точки зрения будущих инвестиций потенциальной поставки Украине истребителей Rafale.