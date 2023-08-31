Накануне выборов в США. В Twitter возвращают политическую рекламу

Платформа X (Twitter) возвращает политическую рекламу обосновывая решение "приверженности свободе слова", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание Search Engine Land, компания запретила политическую рекламу еще в 2019 году, когда находилась под председательством бывшего генерального директора Джека Дорси.

"Речь идет не о свободе слова. Речь идет об оплате за охват. А плата за увеличение охвата политической речи имеет значительные последствия, с которыми современная демократическая инфраструктура может быть не готова справиться. Стоит сделать шаг назад, чтобы разобраться с этим" , - писал ранее Дорси.

Почему Twitter возвращает политическую рекламу?

Под председательством миллиардера Илона Маска компания объясняет свое решение "приверженностью к свободе слова".

"Начиная с США, мы продолжим применять конкретную политику в отношении проплаченных политических постов. Это будет включать запрет продвижения ложного или обманчивого контента, в том числе ложной или обманчивой информации, направленной на подрыв доверия общественности к выборам, одновременно стремясь сохранить свободный и открытый политический дискурс" , - заявили в компании.

Также отмечается, что Twitter создаст глобальный центр прозрачности рекламы, чтобы каждый пользователь мог просматривать политические посты после "надежных процессов проверки".

Стоит добавить, что решение Twitter было принято незадолго до очередных президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.