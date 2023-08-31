В РФ без почестей похоронили командира ЧВК "Вагнер" Уткина

В подмосковных Мытищах без почестей похоронили командира "ЧВК Вагнер" террориста Дмитрия Уткина, который был на борту самолета, где погиб главарь наемников Евгений Пригожин и его соратники из руководства "Вагнера", сообщает Украинская правда.

Сообщается, что соучредителя ЧВК похоронили не со всеми воинскими почестями.

Так, гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр", также не было артиллерийских залпов.

Уткина похоронили на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах.

Вход на кладбище охраняли силовики с антидроновими ружьями в руках.

"Вагнеровцев" пускали только по жетонам.

Гражданским вход во время похорон Уткина был запрещен.

С самого утра перед началом похорон территорию кладбища оцепили ОМОН, Росгвардия, а часть дороги перегородили сотрудники ДПС. Прессу на похороны не пустили.

По данным ВЧК-ОГПУ, террориста похоронили рядом с полковником РФ Виталием Табачниковым. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии военно-воздушных сил России и ПВО Вооруженных сил России.