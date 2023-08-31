В РФ без почестей похоронили командира ЧВК "Вагнер" Уткина
В подмосковных Мытищах без почестей похоронили командира "ЧВК Вагнер" террориста Дмитрия Уткина, который был на борту самолета, где погиб главарь наемников Евгений Пригожин и его соратники из руководства "Вагнера", сообщает Украинская правда.
Сообщается, что соучредителя ЧВК похоронили не со всеми воинскими почестями.
Так, гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр", также не было артиллерийских залпов.
Уткина похоронили на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах.
Вход на кладбище охраняли силовики с антидроновими ружьями в руках.
"Вагнеровцев" пускали только по жетонам.
Гражданским вход во время похорон Уткина был запрещен.
С самого утра перед началом похорон территорию кладбища оцепили ОМОН, Росгвардия, а часть дороги перегородили сотрудники ДПС. Прессу на похороны не пустили.
По данным ВЧК-ОГПУ, террориста похоронили рядом с полковником РФ Виталием Табачниковым. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии военно-воздушных сил России и ПВО Вооруженных сил России.