Маляр рассказала об "определенных успехах" ВСУ на Бахмутском направлении
В Министерстве обороны Украины сообщили об "определенных успехах" Сил обороны на Бахмутском направлении, сообщает Радио Свобода.
"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил о "положительной динамике" на Бахмутском направлении.
"Бахмутское направление. Есть положительная динамика на участках фронта. Артиллеристы 22-й ОМБр продолжают уничтожать оккупантов", – написал он.
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