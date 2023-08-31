Онлайн-казино будут платить 18% налога: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, который устанавливает ставку налога в 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино. Закон опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Лига.Финансы.

Валовой игровой доход (gross gaming revenue, GGR) – сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.

В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая всего 2% единого налога с оборота.

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, который таким образом значительно снизил отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн.