Кулеба рассказал, что Украина и ЕС договорились выполнить до декабря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на неформальной встрече с министрами ЕС в Толедо удалось договориться о решениях, которых нужно достичь до декабря, сообщает Европейская правда.

Среди поставленных задач Кулеба назвал:

- увеличение экспорта украинского зерна морскими и наземными путями;

- расширение количества участников Формулы мира и приближение Глобального саммита мира;

- удвоение усилий для возвращения похищенных Россией украинских детей;

- наращивание совместного производства оружия по результатам Форума оборонных индустрий в Украине;

- увеличение количества снарядов, которые будут поставлены в рамках соответствующей инициативы ЕС;

– мобилизация денег для гуманитарных поставок украинского зерна в страны Африки и Азии на втором саммите Grain from Ukraine;

- открытие до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

Глава украинского МИД добавил, что это не весь список. Окончательных договоренностей по этим задачам будут достигать лидеры стран.