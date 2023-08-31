Зеленский рассказал, при каких условиях может закончиться война

Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с нашей территории и начнут уважать право украинцев на свободу. Об этом заявил президента Украины Владимира Зеленского в интервью португальскому общественному вещателю RTP, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Однако это произойдет только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН" , - объяснил президент.

Также Зеленский не исключает, что война может завершиться в этом году, но это зависит от многих факторов. В частности, и от успешности контрнаступления.

Президент также напомнил португальским журналистам об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой, назвав их терроризмом. А обстрелы больниц российскими оккупантами он назвал геноцидом украинского народа.