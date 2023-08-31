WSJ: ВСУ прорвали главную линию обороны россиян на юге

Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны. Об этом пишет The Wall Street Journal в четверг, 31 августа, ссылаясь на неназванного украинского офицера, сообщает Новое время.

По его словам, десантники ВСУ ведут бои на укрепленных позициях россиян на окраине села Вербовое в Запорожской области. Также бойцы вышли на главную линию обороны к югу от освобожденного ранее соседнего Работино, пишет WSJ.

Описывая продвижение, собеседник газеты поднял три пальца, обозначая так линии атаки через укрепленные российские позиции на западном фланге Вербового.

Карта: DeepState

"Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией" , — говорится в материале.

Сейчас Силы обороны пытаются увеличить "трещины" в этой линии, чтобы создать достаточно большую дыру, через которую сможет прорваться бронетехника, отмечает издание.