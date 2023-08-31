WSJ: ВСУ прорвали главную линию обороны россиян на юге
Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны. Об этом пишет The Wall Street Journal в четверг, 31 августа, ссылаясь на неназванного украинского офицера, сообщает Новое время.
По его словам, десантники ВСУ ведут бои на укрепленных позициях россиян на окраине села Вербовое в Запорожской области. Также бойцы вышли на главную линию обороны к югу от освобожденного ранее соседнего Работино, пишет WSJ.
Описывая продвижение, собеседник газеты поднял три пальца, обозначая так линии атаки через укрепленные российские позиции на западном фланге Вербового.
"Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией", — говорится в материале.
Сейчас Силы обороны пытаются увеличить "трещины" в этой линии, чтобы создать достаточно большую дыру, через которую сможет прорваться бронетехника, отмечает издание.