США сообщили, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

Пятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины состоится в формате офлайн 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает Радио Свобода.

"Министр Остин (глава Пентагона Ллойд Остин – ред.) вновь пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США" , – сообщили в пресс-службе Военно -воздушных сил США в Европе.

Предыдущее 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялось 18 июля. Тогда, по данным украинского Минобороны, в фокусе находились ПВО, боеприпасы и броня для Украины.

Контактная группа по обороне Украины (в формате "Рамштайн") объединяет около полусотни стран, которые присоединяются к выделению оружия Украине в ее противодействии российской агрессии.

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