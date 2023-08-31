Верещук рассказала, сколько украинцев ошибочно получают выплаты как переселенцы

Около 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица" , - сказала она.

Кроме того, почти 10 тысяч украинцев числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, однако на них и дальше получают выплаты.

Вице-премьер сообщила, что в реестре также нашли ошибки, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты тем же детям. По ее словам, таких семей нашли почти 60 тысяч.

Верещук добавила, что все ошибки исправят и выплаты таким лицам прекратят.

Она отметила, что в настоящее время выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тысяч человек.

Нововведения для переселенцев

Ранее сообщалось, что с 1 августа переселенцам, которые получают помощь в Украине, должны были автоматически продлить выплаты еще на шесть месяцев.

В то же время, некоторым категориям ВПЛ отменят ежемесячные выплаты, если они осуществили большие расходы с 1 августа.